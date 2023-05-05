Здоровье 05 мая 2023, 19:20 Диетолог Ванесса Риссетта рассказала, какая диета считается вредной для организма Диетолог Риссетта: диета считается вредной, если нужно отказываться от группы продуктов

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Диета будет считаться вредной в том случае, если человеку приходится отказываться от целой группы продуктов. Об этом сообщила врач-диетолог Ванесса Риссетта, написала британская газета Daily Mail.

По словам специалиста, достичь желаемой фигуры можно, не прибегая к радикальным методам, передали «Дни.ру».

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Перед тем, как переходить на диету, человек должен проконсультироваться с лечащим доктором, насколько это безопасно для его организма. Например, для некоторых людей употребление слишком малого количества калорий может привести к развитию болезней, рассказало utro.ru.

Риссета добавила, что если диета предлагает употрбелять в день менее 1300 калорий в день, от нее стоит отказаться.