Диетолог Ван Хорн заявила, что нездоровое питание вызывает акне на коже

Профессор медицинской школы Файеберга, врач-диетолог Линда Ван Хорн рассказала, что неправильное питание может вызывать акне на коже. Об этом написало издание Discover Magazine.

Известны исследования ученых, которые выяснили, что чаще всего к высыпанию приводит употребление коровьего молока и других молочных продуктов. Также появление прыщей провоцируют такие продукты как какао, шоколад, белый рис, чипсы, хлеб, сообщило РИА ФАН.

Любая пища с высоким гликемическим индексом так или иначе скажется на состоянии кожи, добавила профессор.

«Картофель фри, чипсы богаты рафинированными углеводами, повышают уровень сахара в крови и увеличивают уровень гормонов, вызывающих высыпания», — отметила она.

В заключение специалист порекомендовала уделять питанию больше внимания и по возможности употреблять рыбу, грецкие орехи и семена льна.