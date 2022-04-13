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    13 апреля 2022, 17:07

    Диетолог Ван Хорн заявила, что нездоровое питание вызывает акне на коже

    Оксана Лавнюженко

    Профессор медицинской школы Файеберга, врач-диетолог Линда Ван Хорн рассказала, что неправильное питание может вызывать акне на коже. Об этом написало издание Discover Magazine.

    Диетолог Ван Хорн заявила, что нездоровое питание вызывает акне на коже

    Известны исследования ученых, которые выяснили, что чаще всего к высыпанию приводит употребление коровьего молока и других молочных продуктов. Также появление прыщей провоцируют такие продукты как какао, шоколад, белый рис, чипсы, хлеб, сообщило РИА ФАН.

    Любая пища с высоким гликемическим индексом так или иначе скажется на состоянии кожи, добавила профессор.

    «Картофель фри, чипсы богаты рафинированными углеводами, повышают уровень сахара в крови и увеличивают уровень гормонов, вызывающих высыпания», — отметила она.

    В заключение специалист порекомендовала уделять питанию больше внимания и по возможности употреблять рыбу, грецкие орехи и семена льна.