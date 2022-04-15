Диетолог Вальдес рассказал, что ананас полезен для кишечника
Диетолог Джонатан Вальдес рассказал, что ананас обладает множеством полезных свойств. Например, он полезен для кишечника. Об этом сообщило ИА Nation News.
Этот фрукт рекомендуется при воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил Вальдес. Также врач отметил, что в ананасе много витамина С и клетчатки. Кроме того, он способствует укреплению костей.
При аллергии ананас противопоказан, так как может вызвать обострение, уточнил Вальдес.