Здоровье 11 августа 2023, 11:55 Диетолог Уокер посоветовала отказаться отказаться от смузи, хлопьев и йогурта в качестве завтрака

Читать 360tv в

Первый прием пищи должен быть сбалансированным и насыщенным, на завтрак лучше не есть разного рода смузи, хлопья и йогурты. Об этом рассказала зарубежный диетолог Лори Уокер, сообщил сайт SheFinds.

По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество сахара, их регулярное употребление может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения.

Реклама

В утренний рацион следует добавить блюда, богатые белком и клетчаткой, это позволит насытить организм полезными минералами и витаминами, сообщило Utro.ru.