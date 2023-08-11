11 августа 2023, 11:55
Диетолог Уокер посоветовала отказаться отказаться от смузи, хлопьев и йогурта в качестве завтрака
Первый прием пищи должен быть сбалансированным и насыщенным, на завтрак лучше не есть разного рода смузи, хлопья и йогурты. Об этом рассказала зарубежный диетолог Лори Уокер, сообщил сайт SheFinds.
По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество сахара, их регулярное употребление может привести к набору лишнего веса и развитию ожирения.
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В утренний рацион следует добавить блюда, богатые белком и клетчаткой, это позволит насытить организм полезными минералами и витаминами, сообщило Utro.ru.
Питание
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