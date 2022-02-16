Диетолог Уилкинсон рекомендовала после 50 лет включить в рацион белок, чтобы похудеть

Диетолог Шона Уилкинсон рассказала, что женщинам старше 50 лет нужно есть побольше продуктов с белком, чтобы похудеть. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Daily Express.

По ее данным, это поможет контролировать вес, нарастить мышцы и наладить гормональный фон. Стоит включить в рацион фасоль, чечевицу, нут и сою.

«Белок помогает снизить скорость расщепления углеводов, а значит вы получите более равномерный приток энергии, что поможет снизить тягу к сладкой и богатой углеводами пище», — подчеркнула врач.