Здоровье 29 декабря 2022, 21:05 Диетолог Тутельян рассказал, как не переедать в праздники Диетолог Тутельян посоветовал есть с маленьких тарелок, чтобы не поправиться в Новый год

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В Новый год стол ломится от различных угощений. После бурного застолья существует риск набрать пару лишних килограммов. Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, как не поправиться во время праздников. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В Новый год можно есть абсолютно любые блюда, однако употреблять их стоит медленно. Таким образом быстрее наступит чувство насыщения. При этом количество алкоголя лучше сократить, так как он повышает аппетит. Кроме того, стоит накладывать пищу в маленькие тарелки. Тогда возникнет ощущение, что на ней лежит много еды.

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«Все класть на маленькие тарелки, тогда ощущение, что там лежит много. Начинать я рекомендую обязательно с каких-то листовых салатов», — рассказал Тутельян.

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