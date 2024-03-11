Здоровье 11 марта 2024, 17:00 Диетолог Тутельян посоветовал дозировать сладкие и соленые начинки к блинам

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Наступила Масленичная неделя, и это бесконтрольное поедание блинов может спровоцировать проблемы с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой. Об этом «Российской газете» рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян.

Он напомнил, что резкий переход с привычного питания на жирную и тяжелую пищу может негативно сказаться на работе желудка, поджелудочной железы и кишечника.

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«Резкий переход с привычного типа питания на еду с большим количеством жиров может разбалансировать систему и привести к серьёзным нарушениям», — отметил диетолог.

Как добавил RT, также важно дозировать начинки к блинам. Часто люди едят их с солеными рыбой или икрой, что опасно для сердечников, или со сгущенкой и медом, в которых слишком много сахара.

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