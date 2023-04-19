Здоровье 19 апреля 2023, 15:06 Дерматолог Тогоева посоветовала обрабатывать поврежденные родинки антисептиками

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При травматизации родинки следует обработать место повреждения раствором антисептика, а затем записаться на прием к специалисту. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог «СМ-Косметология» Кристина Тогоева.

В случае сильного повреждения врач назначит иссечение новообразования.

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«Доктор назначит или медикаментозную противовоспалительную терапию или рекомендует сразу иссечение новообразования с последующим гистологическим исследованием удаленного материала», — процитировал kp.ru Тогоеву.

Ранее дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова сообщала, что родинки с неровными краями и необычного цвета могут быть опасными для здоровья.