19 апреля 2023, 15:06
Дерматолог Тогоева посоветовала обрабатывать поврежденные родинки антисептиками
При травматизации родинки следует обработать место повреждения раствором антисептика, а затем записаться на прием к специалисту. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог «СМ-Косметология» Кристина Тогоева.
В случае сильного повреждения врач назначит иссечение новообразования.
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«Доктор назначит или медикаментозную противовоспалительную терапию или рекомендует сразу иссечение новообразования с последующим гистологическим исследованием удаленного материала», — процитировал kp.ru Тогоеву.
Ранее дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова сообщала, что родинки с неровными краями и необычного цвета могут быть опасными для здоровья.
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