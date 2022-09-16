Диетолог Титова рассказала о пользе «чистки» желудка при переедании | 360°

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Диетолог Титова рассказала о пользе «чистки» желудка при переедании

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В случае переедания необходимо устроить «чистку» желудка и кишечника. В противном случае у человека может возникнуть желание постоянно употреблять большие порции. Таким мнением поделилась врач-диетолог Светлана Титова, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Бывают выходные, когда часто люди хотят чем-то себя побаловать. Баланс организма нарушается. Вы ели нормально всю неделю, а в выходные питание сбилось, желудок растянули, забился кишечник. Идет отечность», — пояснила медик.

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Чтобы прийти в нормальное состояние, специалист посоветовала устраивать разгрузочные дни. В такие периоды важно есть продукты, которые очищают организм. При этом от голодания стоит отказаться. Подобный подход вряд ли принесет пользу организму.

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«Можно сделать себе облегченное меню. Мы выбираем продукты, которые помогают очиститься нашему организму, обладают мочегонными свойствами, и тем самым возвращаем организм в баланс», — рассказала Титова.

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