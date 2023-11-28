Здоровье 28 ноября 2023, 15:00 Диетолог Тихомирова: употреблять морскую рыбу стоит как минимум 2 раза в неделю

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Морская рыба необходима для оптимальной работы щитовидной железы. Употреблять ее стоит как минимум два раза в неделю, сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, морская рыба намного полезнее речной, поскольку в ней содержится йод. Также в 100 граммах продукта содержится около 20 граммов белка, который легко усваивается организмом.

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Например, жир скумбрии и сельди представлен чистейшими омега-3 жирными кислотами, поддерживающими сосуды и работу иммунной системы, добавила диетолог.