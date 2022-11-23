Здоровье 23 ноября 2022, 00:55 Диетолог Тихомирова рассказала, в каком случае красное мясо вредит организму Диетолог Тихомирова заявила, что красное мясо становится вредным после жарки в масле

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Мясо является полезным продуктом, однако после неправильной термической обработки оно может нанести организму серьезный ущерб. Таким мнением поделилась врач-терапевт и диетолог медцентра СМ-Клиника Елена Тихомирова. Об этом сообщил Life.

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Специалист пояснила, что любое мясо становится вредным, если при его приготовлении использовать большое количество масла. Кроме того, не стоит сочетать продукт с жареной картошкой, пивом и другой едой, которая является источником углеводов, написал сайт kp.ru.