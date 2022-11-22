Здоровье 22 ноября 2022, 23:57 Диетолог Тихомирова рассказала, кому не стоит есть супы Диетолог Тихомирова: людям с лишним весои лучше не есть супы

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Диетолог Елена Тихомирова рассказала, что людям с лишним весом стоит отказаться от супов. Об этом сообщила газета «Известия».

Причина в том, что они не дают чувства сытости на долгое время. Также врач добавила, что в первых блюдах нет никакой необходимости, это просто особенность русской кухни.

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«В советские периоды первые блюда были дешевым, экономичным и быстрым вариантом — можно было приготовить суп или борщ на всю семью и есть его несколько дней», — заключила Тихомирова.

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