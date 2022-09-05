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Диетолог Тихомирова рассказала, какие соусы опасно употреблять в пищу

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Некоторые соусы являются крайне опасными для здоровья из-за высокого содержания жира, соли и сахара. При этом хуже всего воздействуют на организм соусы на основе майонеза. Такой информацией поделилась врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. Об этом сообщило Ura.ru.

«К неправильным соусам я бы отнесла соусы на основе майонеза. Майонез — это растительное масло, взбитое с желтком, и еще добавлена соль. Таким образом, майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость», — рассказала медик.

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По словам специалиста, майонезные усилители вкуса лучше не использовать в своем рационе. К подобным соусам относятся сырный и «1000 островов».

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Однако если любовь к майонезу высока, то можно приготовить менее вредную версию. Для этого необходимо взять одну часть классического майонеза и две части воды, а после взбить смесь с помощью миксера. Такой вид соуса будет намного менее калорийным. При этом вкус будет тяжело отличить от оригинала.

А вот некоторые добавки могут, напротив, помочь организму. К ним относятся хрен и горчица. Благодаря капсаицину в своем составе они улучшают капиллярное кровообращение, улучшают работу мозга, а также питание конечностей.

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