Здоровье 28 августа 2023, 16:53 Диетолог Тихомирова рассказала, что депрессия может провоцировать ожирение

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Ожирение — это достаточно серьезная проблема, которая может быть вызвана различными причинами, в том числе депрессией. Об этом сайту VSE42.ru рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Она добавила, что из-за психологических расстройств может начать расти вес. А лишний вес сильно вредит всему организму. В частности, провоцирует возникновение сахарного диабета и болезни сердечно-сосудистой системы, добавили «Дни.ру».

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