Диетолог Тихомирова посоветовала отказаться от сахара при желании похудеть | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Тихомирова посоветовала отказаться от сахара при желании похудеть Unsplash

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При желании похудеть стоит отказаться от сахара. Таким мнением поделилась врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Об этом сообщили «Известия».

Специалист подчеркнула, что во время резкого исключения данного продукта из рациона не возникнет негативных последствий. Гораздо опаснее резкий отказ от алкоголя или наркотических веществ.

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«Если человек, желающий похудеть, резко откажется от сладкого, абсолютно ничего страшного с ним не произойдет. Резкий отказ от сахара не так страшен, как резкий отказ от алкоголя или наркотиков. Когда человек отказывается от психоактивных веществ, вызывающих глубокие зависимости, он испытывает состояние, которое называется ломка или жесткая абстиненция», — пояснила медик.

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При этом Тихомирова подчеркнула, что для избавления от лишнего веса не обязательно полностью исключать сладкое из рациона. В магазине можно найти альтернативные сладости без использования сахара или муки. Такая еда является хорошим источником белка.

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