Диетолог Тихомирова назвала допустимое количество кофе в день | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 19:11 Диетолог Тихомирова назвала допустимое количество кофе в день Диетолог Тихомирова: суточная норма кофе — 4 чашки в день

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Диетолог Елена Тихомирова рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для организма. Об этом сообщила Газета.ru.

По данным сайта utro.ru, суточная доза кофеина составляет примерно 400 миллиграмм: около четырех чашек американо или двух — эспрессо.

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Тихомирова уточнила, что это примерная норма. Главное, ориентироваться на свое самочувствие, а точнее, на пульс и давление. Если человек выпивает пять-шесть чашек и чувствует себя нормально, ничего страшного в этом нет.

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Также диетолог опровергла миф о том, что кофе выводит минералы из организма. Таким действием обладают только лекарства, подчеркнула врач.

Кроме того, далеко не всегда кофе вызывает бессонницу. Примерно у половины людей этот напиток не провоцирует проблем со сном, заключила эксперт.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что если обезболивающие препараты запивать кофе, они начинают быстрее действовать. Кофеин помогает таким лекарствам быстрее всасываться и при этом понижает риск побочек, уточнил врач.