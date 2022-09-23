Диетолог Тихомирова посоветовала перекусывать фруктами между завтраком и обедом | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Тихомирова посоветовала перекусывать фруктами между завтраком и обедом

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Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова сообщила, что между завтраком и обедом стоит перекусывать здоровой пищей, например фруктами, орехами или горьким шоколадом. Об этом написал Ura.ru.

При этом устраивать такой перекус необходимо лишь тем людям, которые в перерыве между приемами пищи испытывают сильный голод.

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«Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдет классика жанра — один фрукт или ягоды массой 200 грамм, 20 — 30 грамм орехов, 40 грамм хлеб. Это может быть и какой-то шоколад, 20 — 25 грамм, а то и 30», — сказала Тихомирова.

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В заключении диетолог добавила, что для правильного питания и поддержания фигуры достаточного есть всего лишь три раза в день.

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