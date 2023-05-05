Здоровье 05 мая 2023, 15:37 Диетолог Тихомирова порекомендовала пить перед сном кефир Диетолог Тихомирова: в правильно изготовленном кефире углеводов практически нет

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Врач-диетолог Елена Тихомирова опровергла сообщения о том, что пить кефир на ночь — вредно для здоровья. По словам медика, гораздо вреднее употреблять перед сном молоко. Об этом сообщили «Известия».

В молоке, как объяснила врач, содержится до четырех граммов углеводов в виде молочного сахара, а в правильно изготовленном кефире углеводов практически нет. Если у человека отсутствуют какие-либо серьезные хронические заболевания, то один стакан кефира на ночь не вызовет повышения уровня инсулина, написал сайт Infox.

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Людям с лишним весом кефир на ночь все-таки не рекомендуется, резюмировала Тихомирова.