15 февраля 2024, 13:03
Диетолог Тихомирова: отказ от сахара поможет избавиться от отечности
Исключение сахара из рациона предотвратит резкие скачки инсулина в крови. Это поможет избавиться от излишней отечности, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, также благодаря отказу от сахара у человека улучшаются когнитивные функции и настроение, он чувствует себя более бодрым и энергичным.
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«Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое „топливо“», — отметила Тихомирова.
Кроме того, ограничение сладостей в рационе поможет избавиться от лишних килограммов, сообщил «ФедералПресс».
Питание
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