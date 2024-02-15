Здоровье 15 февраля 2024, 13:03 Диетолог Тихомирова: отказ от сахара поможет избавиться от отечности

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Исключение сахара из рациона предотвратит резкие скачки инсулина в крови. Это поможет избавиться от излишней отечности, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также благодаря отказу от сахара у человека улучшаются когнитивные функции и настроение, он чувствует себя более бодрым и энергичным.

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«Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое „топливо“», — отметила Тихомирова.

Кроме того, ограничение сладостей в рационе поможет избавиться от лишних килограммов, сообщил «ФедералПресс».