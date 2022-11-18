18 ноября 2022, 14:13
Диетолог Тихомирова назвала яйца полезными для печени
Диетолог Елена Тихомирова перечислила продукты, которые полезны для печени. Среди них яйца, тыквенные семечки и овощи, сообщила «Мослента».
По данным сайта utro.ru, при ожирении печени необходимо употреблять в пищу низкокалорийные продукты.
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«Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть», — пояснила врач.
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Также она отметила, что бывают проблемы с оттоком желчи. В этом случае следует обратиться к врачу и добавить в рацион продукты с легким мочегонным и желчегонным эффектом.
Еда
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