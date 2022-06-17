Диетолог Тихомирова назвала частые ошибки в процессе похудения

Диетолог Елена Тихомирова рассказала, почему некоторые люди соблюдают диету и не могут сбросить вес. Об этом сообщила газета «Известия».

Она уточнила, что в процессе похудения важно следить за количеством съеденных калорий. Некоторые люди при подсчете калорийности не учитывают заправки. Это делает блюда более тяжелым, в результате чего вес не уходит. Также она отметила, что многие не учитывают перекусы.

Еще одной причиной неэффективности диеты может быть несбалансированный рацион.

«Человек может есть действительно небольшое количество калорий, но не соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Например, если не доедать белка и жира, но переедать углеводов, вес все равно будет стоять», — заключила Тихомирова.