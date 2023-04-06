Здоровье 06 апреля 2023, 11:53 Диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что лучше всего завтракать до 8 утра

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Люди, которые завтракают слишком поздно, больше склонны к набору лишнего веса, потому что все процессы в организме привязаны к биологическим часам. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

По ее словам, согласно биологическим часам, идеальное время для завтрака — это промежуток от пяти до восьми утра.

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«Когда быстрее переваривается пища или когда нам лучше спать — это все привязано к биологическим часам. Ученые пришли к выводу, что лучшее время для завтрака — с пяти до восьми часов утра. Это то время, когда органы пищеварения максимально включены и готовы к работе», — рассказала диетолог.

Те люди, которые откладывают завтрак и первый прием пищи совершают ближе к полудню, быстрее набирают вес. Кроме того, у них повышается риск нарушения обмена веществ и склонности к диабету.

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