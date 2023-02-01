Здоровье 01 февраля 2023, 13:22 Диетолог Татьяна Рыкалова предупредила об опасности отрубей Unsplash

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Отруби у многих ассоциируются со здоровым питанием, но чрезмерное их употребление может навредить организму. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

По ее словам, отруби действительно облегчают работу кишечника и помогают оттоку желчи. Но есть их постоянно нельзя. В идеале чередовать: месяц добавлять отруби в рацион, потом месяц перерыва.

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«Они имеют свойство всасывать микроэлементы, которые поступают в наш организм с пищей. Поэтому при длительном употреблении продукта могут развиться дефицитные состояния», — объяснила Татьяна Рыкалова.

Кроме того, несмотря на свою очевидную пользу, отруби не стоит есть людям с проблемами с желчным пузырем. Если в нем камни, то может случится закупорка.

Также врач посоветовала не есть больше 20 граммов отрубей в сутки. И обязательно потом выпивать в течение дня не меньше пяти стаканов воды, чтобы избежать запоров.

Тем, кто только начал знакомство с отрубями, диетолог рекомендовала пшеничные. Чтобы их было проще съесть, можно добавить их в кашу, кефир или салат.