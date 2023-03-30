30 марта 2023, 18:23
Диетолог Татьяна Филиппова посоветовала продукты для нормализации уровня сахара в крови
Многие продукты с большим содержанием углеводов повышает уровень сахара в крови, из-за чего быстро возникает чувство голода, но при правильном питании этого можно избежать. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала диетолог Татьяна Филиппова.
По ее словам, каждый прием пищи должен содержать клетчатку. Она замедляет всасывание сахара в кровь. Таким образом, сохраняется чувство насыщения, поэтому человек не переедает и защищает себя от набора лишних килограммов.
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«Источники клетчатки рекомендуется добавлять к каждому приему пищи. Это зелень, белокочанная капуста, огурцы и другие свежие овощи», — подчеркнула Татьяна Филиппова.
Питание
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