Диетолог Тараско рассказала, с чем связана невозможность отказаться от фаст-фуда

Некоторым людям порой очень сложно отказаться от вредной пищи. Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско рассказала, с чем связана такая проблема. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам медика, причина может заключаться в том, что человек обладает незакрытыми психологическими и физическими потребностями. Употребляя фаст-фуд, человек старается бороться со своими настоящими желаниями, передал сайт kp.ru.

«Многие относят чипсы к вредным продуктам за счет избыточного содержания вкусовых добавок, усилителей и так далее, но это не самое вредное. Скрытый враг — это соль. Чипсы в среднем содержат 2,5-3,5 процента соли, это значит, что если вы съедаете 100 граммов чипсов, то вы практически покрываете половину суточной потребности соли, а мы помним, что соль содержится во многих других продуктах», — рассказала Тараско.