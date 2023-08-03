Здоровье 03 августа 2023, 11:26 Диетолог Тараско: чайный гриб — кладезь витаминов, но вылечить серьезные болезни им нельзя

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Чайный гриб действительно хранит в себе множество витаминов и микроэлементов, но говорить о том, что он может вылечить рак и другие серьезные болезни, нельзя. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщила диетолог Анастасия Тараско.

Люди начали употрбелять напитки из чайного гриба еще в древние времена. Считается, что он оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника, написал kp.ru.

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Как отметила диетолог, свойство напитка зависят от того, как именно он был приготовлен. Иногда настой на чайном грибе может быть даже вреден.