Здоровье 14 ноября 2022, 12:30 Диетолог Сычева посоветовала есть сладости с лакрицей

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Лакрица, которую часто добавляют в сладости, имеет специфический вкус, однако обладает рядом полезных свойств. Об этом радиостанции Sputnik рассказала диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычева.

По словам медика, в состав лакрицы входит растворимая клетчатка, что хорошо для желудочно-кишечного тракта.

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«Поэтому леденцы и жевательные конфеты из лакрицы полезны, особенно если там нет сахара. Среднестатистическому человеку можно съесть 30 граммов конфет с лакрицей за сутки», — добавила Сычева.

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Не рекомендуется употреблять лакрицу тем людям, которые имеют склонность к отечности, а также при сахарном диабете и ожирении.