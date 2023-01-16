Здоровье 16 января 2023, 15:32 Диетолог Сычева объяснила вред кофейных коктейлей Диетолог Сычева: кофе в сочетании с ликером может привести к развитию жирового гепатоза

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Врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, чем вредны кофейные коктейли. Как заметила специалист, напитки, содержащие кофе, могут нанести вред печени.

Несмотря на то, что кофе защищает печень от вредных воздействий, в сочетании с алкоголем он оказывает негативный эффект на орган. Коктейли, в которых содержится спирт и кофе, могут спровоцировать развитие токсического гепатита.

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«И чем крепче алкоголь, который вы добавляете в кофе, тем более сильным будет токсическое воздействие на печень», — процитировали «Известия» Сычеву.

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Кофе в сочетании с ликером может привести к развитию жирового гепатоза, предупредила медик.