Здоровье 27 марта 2023, 14:45 Диетолог Светлана Павличенко рассказала об опасностях злоупотребления чаем Unsplash

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Чай — это повседневный напиток, который обладает большим количеством полезных свойств, но наряду с этим, злоупотребление им может нести опасные последствия. Об этом «Газета.ru» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко.

По ее словам, чрезмерное употребление черного чая может вызвать тревожность и даже бессонницу. Отчасти из-за того, что он содержит кофеин. Кроме того, из-за танинов, которыми также богат чай, может нарушиться всасываемость железа.

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«Это может, помимо бессонницы и тревожности, вызвать головную боль, а у некоторых людей привести к повышению артериального давления и сердцебиению. Описаны и случаи флюороза на фоне чрезмерного употребления чая. Поэтому, употребление крепкого чая следует ограничивать умеренными количествами и учитывать свои индивидуальные особенности здоровья», — отметила Светлана Павличенко.

Она добавила, что передозировка чаем происходит только в том случае, если употреблять напиток неограниченном количестве. Но от двух до 10 чашек в день не принесут вреда человеку.

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