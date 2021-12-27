Диетолог Светлана Фус назвала причины замедления обмена веществ

Причиной замедления метаболизма часто становятся не болезни, а нарушения питания и режима сна. Об этом РИА «Новости» рассказала диетолог Светлана Фус.

Среди самых частых причин, по которым нарушается метаболизм — отказ от завтрака, недостаточное количество воды, нерегулярное питание или слишком большие порции, неполноценный сон и стресс.

Чтобы «разогнать» метаболизм, в первую очередь стоит добавить в рацион больше овощей, фруктов и злаковых.

«Они должны составлять две трети рациона. Ведь это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки», — рассказала диетолог.

Стоит отказаться от сладкого, мучного, фастфуда и другой вредной пищи, написало РИА ФАН. Очень важно следить за балансом жидкости, выпивая достаточное количество чистой воды каждый день.

«Питайтесь так, чтобы чувство сытости сохранялось около четырех часов. В день должно быть три-четыре приема пищи. Это позволит избежать сильного чувства голода, а значит и во время очередного приема пищи вы не будете переедать», — посоветовала специалист.