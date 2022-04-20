Диетолог Сванфельдт рассказал, как бороться с дефицитом витамина D

Диетолог Сигне Сванфельдт рассказал, что дефицит витамина D можно восполнить за счет продуктов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Mirror.

Больше всего его содержится в жирной рыбе. Например, в лососе, скумбрии, форели. В 100 граммах этого продукта есть около 12,5 микрограмма витамина.

Кроме рыбы, полезны также яичные желтки. В них содержится около четыре микрограммов витамина D. Еще он есть в в грибах и других продуктах растительного происхождения, например, в растительном молоке.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, какой завтрак поможет сбросить вес. Специалист отметила, что лучше всего завтракать в течение часа после пробуждения. Основным источником энергии является глюкоза, однако для полноценной работы организма человек должен сбалансировано потреблять белки, жиры, углеводы. Таким образом, завтрак от этого количества энергии должен составлять не менее 25%. Оптимальным завтраком являются каши из круп — гречневой, пшенной, овсяной, заключила специалист.