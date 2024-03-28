Здоровье 28 марта 2024, 14:35 Диетолог Суржик заявила, что стерилизованные йогурты не менее полезны аналогов с живыми бактериями

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Стерилизованные йогурты не менее полезны, чем те, в которых заявлены живые бактерии. Об этом рассказала «Газете.Ru» диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик.

Она объяснила, что в стерилизованных продуктах — высокая концентрация постбиотиков, то есть продуктов жизнедеятельности бактерий. Они полезны для организма, так как, попадая в него, оказывают такой же эффект, как и пробиотики.

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«Также нужно помнить, что кисломолочные продукты — это источник не только бактерий, но и молочного белка, который служит строительным материалом для организма человека», — подчеркнула Суржик.

Как добавил RT, именно кисломолочные продукты содержат белок, который лучше всего усваивается организмом.

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