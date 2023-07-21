Здоровье 21 июля 2023, 13:38 Диетолог Сунни Патель: перец чили помогает сбросить лишний вес

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Зарубежный диетолог Сунни Патель в разговоре с изданием Express рассказал, что перец чили может помочь худеющим в короткие сроки избавиться от лишних килограммов.

Медик объяснил, что эта приправа помогает разогнать метаболизм. Также перец полезен тем, что он снижает аппетит и повышает энергию, написало utro.ru.

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Употрбелять этот продукт можно лишь в том случае, если он не вызывает аллергических реакций, добавил Патель.