Диетолог Студеникина рассказала, кому стоит ограничить употребление кофе

Диетолог Марина Студеникина рассказала, что примерно у 30% людей есть ген, из-за которого у них неправильно перерабатывается кофеин. Об этом сообщила «Газета.ru».

Она пояснила, что людям с такой особенностью следует соблюдать осторожность при употреблении кофе. Им стоит выпивать не больше одной-двух чашек в день.

«Определить ее (особенность — прим. ред.) поможет эпигенетическое тестирование, которое дает объективную картину состояния здоровья человека с учетом генетики и образа жизни», — рассказала Студеникина.