04 мая 2023, 18:11
Диетолог Строков рассказал, что делать для легкого похудения
Диетолог Строков посоветовал высыпаться для того, чтобы похудеть
Здоровый сон является залогом похудения. Такой информацией поделился врач-диетолог Игорь Строков. Об этом сообщило издание OaNews.
По словам специалиста, при недостатке сна человек испытывает высокую тягу к еде. Кроме того, в таком случае снижается работоспособность.
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После пробуждения медик посоветовал открывать окна и шторы. Недостаток света и свежего воздуха может стать причиной избыточного веса. Для завтрака лучше выбирать блюда с высоким содержанием белка, написала «Политика сегодня».
Диеты
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