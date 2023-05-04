Здоровье 04 мая 2023, 18:11 Диетолог Строков рассказал, что делать для легкого похудения Диетолог Строков посоветовал высыпаться для того, чтобы похудеть

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Здоровый сон является залогом похудения. Такой информацией поделился врач-диетолог Игорь Строков. Об этом сообщило издание OaNews.

По словам специалиста, при недостатке сна человек испытывает высокую тягу к еде. Кроме того, в таком случае снижается работоспособность.

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После пробуждения медик посоветовал открывать окна и шторы. Недостаток света и свежего воздуха может стать причиной избыточного веса. Для завтрака лучше выбирать блюда с высоким содержанием белка, написала «Политика сегодня».