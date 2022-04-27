Диетолог Строгая рассказала, как эффективно избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Ирина Строгая рассказала, что в процессе сжигания жира на животе ключевую роль играет питание. Как эффективно сбросить вес и заполучить ровный и красивый живот, написало издание SOLENKA.INFO.

По словам специалиста, кетогенная диета может стать ключом к избавлению от ненавистного жира. Она отличается высоким содержанием жиров, умеренным содержанием белков и низким содержанием углеводов, и позволяет удерживать уровень инсулина на низких отметках. Благодаря этому жир на животе сжигается быстро и эффективно, сообщило ИА Nation News.

Тем, кто мечтает поскорее избавиться от жира на животе, диетолог также порекомендовала съедать в день не менее семи стаканов зелени и не злоупотреблять белком и быстрыми углеводами.

Обезжиренные проодукты можно заменить орехами, оливковым маслом или другими полезными маслами. Строгая подчеркнула, что кето-диету следует совмещать с интервальным голоданием и приемом витаминов.