21 марта 2024, 13:52
Диетолог Стрельникова посоветовала есть орехи и бобы для улучшения настроения
Поднять настроение с помощью еды можно, причем сделать это без вреда для фигуры и организма в целом. Об этом Life рассказала врач-диетолог сети клиник «Будь здоров» Татьяна Стрельникова.
Она объяснила, что есть продукты, которые провоцируют выработку так называемых гормонов счастья — дофамина и серотонина. Например, при апатии и упадке сил стоит съесть немного орехов или семечек, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов, ярких овощей или фруктов, а также блюдо из сои.
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«Эти продукты содержат аминокислоту триптофан, предшественник серотонина, поэтому они и улучшают настроение. Так что и обычный суп из овощей может стать лекарством от хандры», — подчеркнула диетолог,
Врачи
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