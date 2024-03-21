Здоровье 21 марта 2024, 13:52 Диетолог Стрельникова посоветовала есть орехи и бобы для улучшения настроения

Читать 360tv в

Поднять настроение с помощью еды можно, причем сделать это без вреда для фигуры и организма в целом. Об этом Life рассказала врач-диетолог сети клиник «Будь здоров» Татьяна Стрельникова.

Она объяснила, что есть продукты, которые провоцируют выработку так называемых гормонов счастья — дофамина и серотонина. Например, при апатии и упадке сил стоит съесть немного орехов или семечек, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов, ярких овощей или фруктов, а также блюдо из сои.

Реклама

«Эти продукты содержат аминокислоту триптофан, предшественник серотонина, поэтому они и улучшают настроение. Так что и обычный суп из овощей может стать лекарством от хандры», — подчеркнула диетолог,

Авторы: