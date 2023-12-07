07 декабря 2023, 17:30
Диетолог Стародубцева: рыба и мясо снижают аппетит
Качественный белок, который содержится в рыбе и мясе и снижает аппетит, должен быть в каждом приеме пищи человека. Об этом сообщила диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, мясо лучше есть в обед и не употреблять на ужин, в вечерний рацион можно включить рыбу с овощами. Снизить аппетит помогут крупы и фрукты, которые следует есть в первой половине дня.
Реклама
Кроме того, диетолог посоветовала избегать простых углеводов, частых перекусов и перерыва на чай со сладостями, сообщил «ФедералПресс».
Питание
Реклама
Реклама