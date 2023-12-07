Здоровье 07 декабря 2023, 17:30 Диетолог Стародубцева: рыба и мясо снижают аппетит

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Качественный белок, который содержится в рыбе и мясе и снижает аппетит, должен быть в каждом приеме пищи человека. Об этом сообщила диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, мясо лучше есть в обед и не употреблять на ужин, в вечерний рацион можно включить рыбу с овощами. Снизить аппетит помогут крупы и фрукты, которые следует есть в первой половине дня.

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Кроме того, диетолог посоветовала избегать простых углеводов, частых перекусов и перерыва на чай со сладостями, сообщил «ФедералПресс».