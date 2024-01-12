Здоровье 12 января 2024, 11:23 Диетолог Стародубова сообщила, что ананас не обладает жиросжигающим эффектом

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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что ананас, вопреки распространенному мнению, не обладает жиросжигающим эффектом.

Однако в составе фрукта действительно содержится фермент бромелайн, улучшающий расщепление белков пищи и усиливающий биодоступность некоторых питательных веществ.

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Стародубова добавила, что рассчитывать на коррекцию с помощью ананаса избыточной жировой массы тела, ничего не меняя в питании, — простое заблуждение.