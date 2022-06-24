Диетолог Стародубова рассказала об опасности ожирения

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что ожирение способно спровоцировать множество заболеваний. Об этом сообщила НСН.

Она отметила, что это ожирение часто связано с депрессией, так как может быть и ее причиной, и ее следствием. Кроме того, лишний вес дополнительно нагружает суставы.

«Но самое главное — избыточная масса тела приводит к формированию целого ряда метаболических нарушений и заболеваний, таких как сахарный диабет. Также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний», — заключила врач.