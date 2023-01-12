Здоровье 12 января 2023, 14:52 Диетолог Стародубова посоветовала включить в рацион квашеную капусту

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Врач-диетолог Антонина Стародубова в разговоре с РИА «Новости» рассказала, какую пользу для организма несет квашеная капуста. Как отметила медик, этот продукт богат витаминами и минералами, а также молочнокислыми бактериями.

Часто пользу квашеной капусты сравнивают с солеными огурцами, однако, по словам медика, продукты имеют разную ценность, и предпочтение лучше отдавать первому.

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В одном соленом огурце может содержаться более 2,5 граммов соли при суточной норме два грамма. Соль, напомнила врач, задерживает жидкость в организме, повышает давление и создает нагрузку на почки, написали «Известия».

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Стародубова добавила, что в квашеной капусте содержится значительно меньше соли, чем в огурцах.