22 декабря 2022, 23:10
Диетолог Стародубова посоветовала есть мандарины во время холодов
Диетолог Стародубова рассказала о пользе мандаринов в холодный период
Мандарины являются крайне полезными для здоровья. Их стоит употреблять в холодный период. Такой информацией поделилась главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова, сообщил НТВ.
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Специалист пояснила, что 100 граммов мандаринов содержат порядка 40% от дневной нормы витамина С. Данное вещество полезно для поддержки иммунитета. Кроме того, витамин выступает как средство профилактики сезонных болезней. Он также укрепляет сердечно-сосудистую систему, написал RT.
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