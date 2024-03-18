Здоровье 18 марта 2024, 11:23 Диетолог Стародубова порекомендовала россиянам во время Великого поста включить в рацион растительные белки

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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24» рассказала, чем заменить запрещенные в Великий пост мясные блюда.

По словам медика, людям, которые решили начать соблюдать пост впервые, следует ежедневно включать в рацион продукты, богатые растительным белком. При этом она отметила, что пост не является профилактической или лечебной диетой.

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«Если вы приняли решение его соблюдать, ориентируйтесь на свое самочувствие, и в случае его ухудшения, своевременно обратитесь к врачу», — сказала Стародубова.

Вместо животного белка в рацион следует включить бобовые, нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из муки грубого помола. Несмотря на пост, организм должен получать необходимые вещества — белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества.