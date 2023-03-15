Здоровье 15 марта 2023, 23:33 Диетолог Сорокина рассказала, насколько вреден поздний ужин Диетолог Сорокина опровергла вред позднего ужина для здоровья

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Вопреки распространенному мнению, ужин в позднее время не навредит здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Сорокина, сообщили «Кубанские новости».

По словам медика, нанести ущерб здоровью можно только в том случае, если после ужина человек ляжет на кровать. В таком случае калории начнут преобразовываться в жир. Кроме того, лучше отказаться от длительных промежутков между приемами пищи, уточнила «СвободнаяПресса».

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«Длительный голод сам по себе увеличивает риск съесть слишком много, поэтому желательно грамотно планировать свое питание», — отметила Сорокина.

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