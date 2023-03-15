15 марта 2023, 23:33
Диетолог Сорокина рассказала, насколько вреден поздний ужин
Диетолог Сорокина опровергла вред позднего ужина для здоровья
Вопреки распространенному мнению, ужин в позднее время не навредит здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Сорокина, сообщили «Кубанские новости».
По словам медика, нанести ущерб здоровью можно только в том случае, если после ужина человек ляжет на кровать. В таком случае калории начнут преобразовываться в жир. Кроме того, лучше отказаться от длительных промежутков между приемами пищи, уточнила «СвободнаяПресса».
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«Длительный голод сам по себе увеличивает риск съесть слишком много, поэтому желательно грамотно планировать свое питание», — отметила Сорокина.
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