Здоровье 13 июня 2023, 13:45 Диетолог Сорокина рассказала, какие продукты разрушают здоровье Диетолог Сорокина: вредные вещества в энергетиках нарушают работу сердца и щитовидки

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Врач-диетолог Марина Сорокина в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказала, какие продукты разрушают здоровье и буквально «высасывают» энергию. По словам медика, в первую очередь из своего рациона следует исключить энергетические и газированные напитки.

Вредные химические вещества, которые есть в их составе, нарушают работу пищеварительной системы, сердца и щитовидной железы. У человека может появиться внезапная бессонница, перепады настроения и тревожность, написали «Народные новости».

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Что же касается кофе, то в день рекомендуется выпивать не более двух чашек. Если человек злоупотребляет этим напитком, то может заполучить раздражительность и проблемы с сердцем, резюмировала Сорокина.