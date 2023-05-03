Здоровье 03 мая 2023, 13:40 Диетолог Сорокина назвала самые полезные утренние привычки Диетолог Сорокина: никогда не пропускайте завтрак, он повышает уровень энергии

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Для того, чтобы сохранять хорошую фигуру и чувствовать заряд бодрости и энергии весь день, не стоит пропускать завтрак. Об этом в разговоре с «Кубанскими новостями» рассказала врач-диетолог Марина Сорокина.

Специалист объяснила, что утрений прием пище важен еще и по той причине, что он пополняет запасы глюкозы и помогает легко «дожить» до обеда без перекусов. Далее медик порекомендовала по утрам пить теплую воду.

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«Ученые выяснили, что прием стакана воды „увеличивает расход энергии или количество сжигаемых телом калорий как минимум на 60 минут“» — процитировало издание utro.ru слова Сорокиной.

Вместо использования общественного транспорта по утрам можно дойти до работы пешком. Также сразу после пробуждения важно делать зарядку. Любая физическая активность, даже незначительная, поможет быстрее достичь стройной фигуры, резюмировала диетолог.