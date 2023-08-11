Здоровье 11 августа 2023, 16:30 Диетолог Сорокина: белковые продукты утолят вечерний голод без вреда фигуре

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Употребление белковых продуктов в качестве перекуса в вечернее время никак не навредит фигуре. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Сорокина сайту «Кубанские новости».

По словам специалиста, для утоления голода вечером лучше всего съесть рыбу, вареные яйца или бобы. Лучшим вариантом для такого перекуса станет костный бульон с добавлением кусочков мяса.

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Врач отметила, что из-за замедления метаболизма ночью не следует употреблять слишком калорийную и жирную пищу, сообщила «Свободная пресса».