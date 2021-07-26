Диетолог сообщил о вреде некоторых продуктов из магазина

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл назвала самые вредные продукты, которые продаются в магазинах. По ее словам, не нужно покупать и затем готовить еду на растительном масле, поскольку оно может содержать следы пальмового, написало издание Daily Mail.

Маргарин, который обычно добавляют в выпечку, также способен нанести вред организму. В нем содержатся лишние жиры, оказывающие негативное воздействие на органы, рассказало ИА Nation News.

По словам специалиста, она никогда не покупает хлебобулочные дешевые изделия, особенно пирожки и булочки с начинкой. В них содержатся насыщенные жиры и трансжиры. Кроме того, колоссальный вред здоровью наносят газированные напитки. Они способны вызывать диабет и ожирение.