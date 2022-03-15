Диетолог Соломатина дала рекомендации по рациону во время поста

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала при соблюдении поста включить в район продукты, содержащие белок, витамин A, цинк, селен и жир. Об этом сообщила «Москва 24».

По данным сайта «Аргументы и факты», диетолог отметила, что в пост важно питаться максимально разнообразно. Следует употреблять в пищу бобовые, так как они содержат белок, а также разные масла. Например, льняное и виноградной косточки. Кроме того, нужно есть тыквенные семечки, в которых содержится цинк, а также морковь и тыкву, в которых много бета-каротина.