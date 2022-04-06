Диетолог Соломатина заявила, что зеленые овощи очищают клетки организма

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в весеннее время каждому человеку обязательно следует употреблять в пищу больше зеленых овощей, особенно будет ценен зеленый салат. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Специалист уточнила, что за зиму в клетках организма накапливаются бактерии, а зеленые овощи как раз обладают бактерицидным действием.

«По весне нужно употреблять много зеленых овощей, салатов и трав, в них содержится хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие, помогает восстановить pH крови и очищает наши клетки от бактерий, накопившихся в зимний период», — отметила диетолог.

Ранее Елена Соломатина посоветовала людям, страдающим повышенным давлением, вместо соли добавлять в пищу перец или другие приправы. Специалист пояснила, что соль увеличивает давление у людей с гипертонической болезнью, а специи помогают быстрее насытиться, улучшают пищеварение и не несут таких негативных последствий, как ожирение, диабет и другие заболевания.